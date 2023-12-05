Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Uludağ Gazoz markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

ULUDAĞ GAZOZ HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Uludağ İçecek açıklaması:

Şirketimiz Erbak-Uludağ İçecek AŞ.; 1930 yılında Mehmet Hakkı (Erbak) Bey tarafından kurulmuş, Efsane Uludağ Gazozu'nun formülü ise Mehmet Hakkı Bey'in oğlu Nuri Zafer Erbak tarafından bulunmuştur. Şirketimiz, Nuri Erbak'ın çocukları ve torunları 3. ve 4. kuşak tarafından yönetilmektedir.

Başta Efsane Uludağ Gazozu ve Uludağ Limonata olmak üzere tüm içecek çeşitlerimizi, Bursa'nın Yenice Sanayi Bölgesi'nde 43.500 m2'si kapalı olmak üzere toplam 98.000 m2'lik bir alan üzerinde kurulu olan meşrubat fabrikamızda üretiyoruz.

1912 yılından beri Uludağ Çaybaşı Köyü'nde şişelenen Uludağ Doğal Maden Suyu ve doğal maden suyundan üretilen Uludağ Frutti, Uludağ Frutti C-Max ve Uludağ Frutti Extra çeşitlerimizi ise,11.500 m2'si kapalı olmak üzere toplam 50.000 m2' lik alana yayılmış olan tesislerimizde üretiyoruz.

Her yıl son teknolojiye uygun olarak yenilenen tesislerimizde toplam 9 dolum hattımızla, saatte 210.000 cam şişe, 153.000 pet şişe ve 36.000 metal kutu içecek üretimine olanak sağlayan imalat kapasitesine sahibiz.

Uludağ İçecek olarak şirketimizin en önemli misyonu, kaliteden ve inovasyondan ödün vermemesidir. Ar-Ge departmanımız; sürdürülebilir yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin yanında, mevcut ürünlerimizin sürekli iyileştirme çalışmalarına da devam etmekle birlikte, dünya trendlerini takip ederek, tüketicilerimiz için en doğru içeceği sunmaya odaklanmıştır. Uludağ İçecek bünyesinde, günlük yapılan yüzlerce analizle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' ndan bir tanesi olan Sorumlu Üretim ve Tüketim bilincinde çalışmalarını sürdürülmektedir. Yeni bir ürünü tüketicilerin beğenisine sunmadan önce; hedef kitlenin damak zevkine uygun en doğru lezzete ulaşabilmek için yüzlerce deneme yapıyor, ardından; tüketici için en kullanışlı ve yenilikçi ambalajları oluşturuyoruz. Bunun sonucunda da Uludağ İçecek olarak, sektörde pek çok ilke ve başarıya imza atmaya devam ediyoruz.

Uludağ İçecek olarak, "Uludağ" çatı markası altında 6 kategori, 11 alt marka, 45 çeşit ürünle iç ve dış pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Gelişimci ve yenilikçi anlayışımızı temsil eden ürünlerimizin başında; 100 yılı aşkın süredir aynı kaynakta şişelediğimiz Uludağ Doğal Maden Suyu, meyve aromalı doğal maden suyu Uludağ Frutti, meyve sulu doğal maden suyu Uludağ Frutti Extra, özel tasarımlı kobalt mavi şişesinde hafif içimli doğal maden suyu Uludağ Premium, efsane lezzetiyle Efsane Uludağ Gazozu ve çeşitleri, ev yapımı tadıyla Uludağ Limonata, sektörde fark yaratmamızı sağlayan Uludağ Az Şekerli Portakallı Gazoz ve Uludağ Daha Az Kalorili Gazoz geliyor.

Uludağ İçecek olarak; kalitesinden ödün vermeyen, yenilikçi, farklı ve sağlıklı ürünler geliştirmek olan misyonumuz doğrultusunda; Türkiye'ye ve dünyaya güvenli ve aynı zamanda da beğenilen ürünler sunuyor; fark yaratan ürünlerimiz ve kurulduğumuz ilk günden beri taşıdığımız yenilikçi ruhumuzla da kararlılıkla büyümeye devam ediyoruz.