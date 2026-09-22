Ultra maratonda kadın-erkek farkı eriyor! 160 kilometrede fark yüzde 0,25'e indi

Uzun mesafe koşusunda kadınlarla erkekler arasındaki performans farkı, mesafe uzadıkça kapanıyor. Maraton da dahil koşu mesafelerinde erkekler ve kadınlar arasında ortalama yüzde 10-12'lik bir performans farkı bulunuyor. Erkekler genellikle daha güçlü ve daha büyük bir aerobik kapasiteye sahip. Ancak mesafe arttıkça bu fiziksel avantajlar önemini yitirmeye başlıyor ve aradaki fark daralıyor.

MESAFE UZADIKÇA FARK ERİYOR

RunRepeat'in Uluslararası Ultra Koşucular Birliği ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği ve 20 yılı aşkın amatör ultra koşu verilerini inceleyen bir araştırmaya göre, 160 kilometrelik yarışlarda cinsiyetler arası hız farkı yüzde 0,25'e düşüyor. 300 kilometreyi aşkın mesafelerde ise kadınların daha hızlı olma potansiyeli bulunuyor.

Bu tablo son yıllarda yarış sonuçlarına da yansıdı. İskoçyalı Jasmin Paris, dünyanın en zorlu ultra maratonlarından biri olan Barkley Maratonu'nda yaklaşık 160 kilometrelik parkuru, 60 saatlik bitiş süresinin dolmasına 1 dakika 39 saniye kala tamamlayarak tarihe geçti. Bugüne kadar yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yarışı yalnızca 20 kişi bitirebildi. Rachel Entrekin mayıs ayında Arizona'daki Cocodona 250 yarışında parkur rekoru kırarak yarışı kazanan ilk kadın oldu, Sophie Woods ise Via Alpina yarışında genel rekoru geliştirdi.

UZMANLAR ÜÇ NEDENE İŞARET EDİYOR

Exeter Üniversitesi'nden dayanıklılık performansı uzmanı Profesör Andy Jones'a göre, kadınların daha uzun mesafelerde daha iyi performans göstermesinin üç olası fizyolojik açıklaması var. Kadınların yağ depoları daha yüksek ve bu yağı daha verimli yakıyorlar, bu da daha uzun süre istikrarlı bir enerji kaynağı sağlıyor. Kas lifleri oksijen açısından daha verimli ve dayanıklılık gerektiren aktiviteler için uygun olan "yavaş kasılan" lifler olarak biliniyor. Kadınlar ayrıca uzun süreli dayanıklılık egzersizlerinde güçlerini daha fazla koruyor.

Jones, bu alandaki bilimin "geride" olduğunu da vurguluyor: "Daha kısa mesafeler için olduğu kadar somut kanıt yok çünkü daha kısa mesafeler uzun zamandır oldukça detaylı bir şekilde inceleniyor." İngiltere Spor Enstitüsü'nde kadın sporcuların sağlığı ve performansı bölümünün eş başkanı Dr. Richard Burden de sonuçlara varılmadan önce çok daha fazla bilgi toplanması gerektiğini düşünüyor. Burden, "Şu anda sadece tahmin yürütüyoruz. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen ve ultra maraton etkinlikleri için elverişli olan bazı fizyolojik adaptasyonlar kesinlikle var. Ancak bunların daha iyi belirlenmesi ve daha fazla çalışma yapılması gerekiyor" diyor.

Günler süren yarışlar, uyku yoksunluğu ve zorlu arazi koşulları, bitiş çizgisine giden yolun fiziksel olduğu kadar zihinsel de olduğu anlamına geliyor. Via Alpina rekorunu kıran Sophie Woods'a göre kadınların avantajlı olduğu nokta burası: "Önemli olan başlangıçta en hızlı kişi olmak değil. Önemli olan hazırlık, zihinsel güç ve işler ters gittiğinde bile azimle devam edebilmek." Spor diyetisyeni Renee McGregor da kadın koşucuların uzun mesafe yarışlarında daha disiplinli ve dengeli tempo stratejileri sergilediğini gösteren araştırmalara işaret ediyor.

HER 5 KOŞUCUDAN YALNIZCA 1'İ KADIN

Kadınların bu alandaki potansiyel avantajları hakkında kesin konuşulamamasının en büyük nedenlerinden biri katılım sayılarının düşük olması. Ultra maraton başlangıç çizgilerindekilerin yaklaşık yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. Koşuda cinsiyet eşitsizliklerini gidermek amacıyla kurulan SheRACES ağının araştırması, bunun nedenlerinin kadınların yeteneklerine ilişkin toplumsal algılardan antrenman için gereken zamana ve etkinliklerde doğru desteğe erişime kadar uzandığını gösteriyor.