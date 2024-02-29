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Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?

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Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Ülkü Öcal, AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayıdır. Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve belediyecilikte 25 yıla yakın deneyime sahip olan Öcal, aynı zamanda Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Iğdır Belediye Başkan adayı ise Ülkü Öcal oldu. Vatandaşlar, Ülkü Öcal'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?

ÜLKÜ ÖCAL KİMDİR?

Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Belediyecilikte 25 yıla yakın deneyime sahip olan Öcal, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

Ülkü Öcal, AK Parti'den Iğdır Belediye Başkanlığı için aday adaylığında bulunma kararı almış ve bu süreçte adaylık başvurusunu yapmak amacıyla mevcut görevinden istifa etmiştir.

Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?

Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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