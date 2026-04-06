Haberler

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Haber Videosunu İzle
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna’da savaşın ortasında çektiği dans videosuyla gündeme gelen üniversite öğrencisi Vasilina, eleştirilere yanıt verdi. Genç kadın, "Dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyi umursamıyormuşuz gibi görünebilir ama biz de insanız. Arkadaşlarla dışarı çıkmak, eğlenmek ve dans etmek bizim kültürümüzde var. Bu yanlış değil. Evet savaş var, keşke olmasa. Ancak dans eden kadın kötü değildir" dedi.

  • Ukrayna'nın Odessa kentinde tıp eğitimi gören üniversite öğrencisi Vasilina, savaş sürerken çektiği dans videosuyla sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.
  • Vasilina'nın viral olan dans videosunun ardından sosyal medya hesaplarına ilgi arttı ve reklam teklifleri almaya başladı.

Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş sürerken çektiği dans videosuyla dikkat çeken üniversite öğrencisi Vasilina, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve reklam teklifleri almaya başladı.

Savaşın gölgesinde kaydedilen görüntüler, milyonlarca kişiye ulaşarak hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Video, birçok kişi tarafından savaşın yıkıcı etkilerine rağmen yaşamın ve umudun sürdüğünün bir simgesi olarak yorumlandı.

“BİZ DE İNSANIZ, HAYAT DEVAM EDİYOR”

Odessa’da tıp eğitimi gören Vasilina, gündem olan görüntülerinin ardından yaptığı açıklamada, savaş koşullarında yaşamın zorluklarına dikkat çekti. Genç kadın, “Ukrayna’da savaş altında yaşamak ve eğitim görmek sanıldığı kadar kolay değil. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyi umursamıyormuşuz gibi görünebilir ama biz de insanız” dedi.

Dans etmenin kendi kültürlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Vasilina, “Arkadaşlarla dışarı çıkmak, eğlenmek ve dans etmek bizim kültürümüzde var. Bu yanlış değil. Evet savaş var, keşke olmasa. Ancak dans eden kadın kötü değildir” ifadelerini kullandı.

REKLAM TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADI

Kısa sürede viral olan görüntülerin ardından Vasilina’nın sosyal medya hesaplarına ilgi artarken, genç kadının çok sayıda reklam ve iş birliği teklifi aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (3)

İTİBAR FANİ:

Doğru demiş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Melih Utku AKAY:

Bu insansa bizimkiler ne ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Barış Yeşildağ:

Bu kadındaki güzellik türk kadininda olsaydi şuan tendurek dağına çıkıp önümde diz çökün ben tanrıçayim derdi

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

