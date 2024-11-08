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Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
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Başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadığı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe kimdir, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Ulaş Tuna Astepe, BluTV'de yayımlanan İlk ve Son dizisinde Cihan Alaca karakterini canlandırarak başrolü üstlendi. Peki, Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İlk ve Son dizisinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin dizi için uzuvları ön plana çıkaran bir fotoğraf çekimi gerçekleştirmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ulaş Tuna Astepe kimdir? Detaylar haberimizdedir...

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı. Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Filmografisi

2012-2015 Karadayı Orhan Kara Yardımcı oyuncu atv

2015 Analar ve Anneler Mustafa Başrol oyuncusu

2017 Rüya Alaz Noyan Show TV

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Tahir Kaleli atv

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Hızır Reis TRT 1

2022 Hayat Bugün Başhekim Doç. Dr.

Barış Güvener Show TV

İnternet

2024 İlk ve Son Cihan Alaca Başrol oyuncusu BluTV

Filmler

2010 Üniversiteli Yardımcı oyuncu Kısa film

2013 Zayiat Mete

Meşakkat ve Karısı

2015 Balık Havuzu

2017 Körfez Selim Başrol oyuncusu Sinema filmi

2020 Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi Kısa film

Tiyatro oyunları

2011 Bayrak

2012 Cam Yapraklar Barry

2013 Babamın Cesetleri Doktor

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