Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Bahçelievler Belediye Başkan adayı ise Ulaş Öztürk oldu. Vatandaşlar, Ulaş Öztürk'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?

ULAŞ ÖZTÜRK KİMDİR?

Ulaş Öztürk, Zafer Partisi'nin Bahçelievler Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.