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Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?

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Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk hakkında merak edilenler. Öztürk'ün yaşının ve memleketinin yanı sıra, politik kariyeri ve kişisel yaşamı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Bahçelievler Belediye Başkan adayı ise Ulaş Öztürk oldu. Vatandaşlar, Ulaş Öztürk'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?

ULAŞ ÖZTÜRK KİMDİR?

Ulaş Öztürk, Zafer Partisi'nin Bahçelievler Belediye Başkan adayıdır.

Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi İstanbul Gündem Politika Haberler

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