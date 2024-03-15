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Uğur Tepe kimdir? CHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Tepe kaç yaşında, nereli?

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Uğur Tepe kimdir? CHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Tepe kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Uğur Tepe'nin hayatı merak konusu oldu. Tepe'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda bilgi arayanlar için detaylar haberimizde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan adayı ise Uğur Tepe. Uğur Tepe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

UĞUR TEPE KİMDİR?

Uğur Tepe, ilkokul ve ortaokul öğrenimini Kırka'da tamamlamış, ardından lise eğitimini Eskişehir Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin 'Elektronik' bölümünde almıştır. Üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak 1998 yılında mezun olmuştur.

Meslek hayatına Eskişehir Gelişim Koleji'nde "Bilgisayar Öğretmeni" olarak başlamış olan Uğur Tepe, bu süreçte Anadolu Üniversitesi'nde Bilgisayar Öğretim Teknolojileri alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2004 yılında Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nde Bilgisayar Öğretmeni olarak atanmıştır. Bir süre Bilgisayar Öğretmenliği yaptıktan sonra Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanına geçiş yapmıştır. Bu süreçte yazmış olduğu Leonardo da Vinci Mesleki Eğitimi Geliştirme projesi başarılı olmuş ve 1 ay boyunca Almanya'da yaşamıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Uğur Tepe Gündem Yaşam Politika Haberler

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