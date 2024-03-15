Uğur Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Baklan Belediye Başkan adayı Uğur Karakaya kaç yaşında, nereli?
Uğur Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Uğur Karakaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Baklan Belediye Başkan adayı olan Uğur Karakaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Uğur Karakaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Uğur Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Baklan Belediye Başkan adayı Uğur Karakaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
UĞUR KARAKAYA KİMDİR?
Uğur Karakaya, Yeniden Refah Partisi Denizli- Baklan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Baklan Belediye Başkan adayı Uğur Karakaya elektrik otomasyon sektöründe çalışmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.