Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu ve dava açtıkları söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki babalık iddiasını kesin bir dille reddeden ve DNA raporu ile durumun tescillendiğini söyleyen Uğur Dündar, dava detaylarını ve ilişki yaşadığı iddia edilen Suphiye Orancı'yı da hiç tanımadığını söyledi. Peki, Uğur Dündar'ın kızı kim? Uğur Dündar iddialara ne cevap verdi?

NE OLDU?

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

UĞUR DÜNDAR İDDİALARA NE CEVAP VERDİ?

Sözcü TV'ye konuk olan Uğur Dündar, dava süreciyle ilgili şunları söyledi: "Bu dava 2022 yılında başladı. Dava dilekçesine baktığımda güya 1985 yılında İzmir'de tanışmışız. Ben o zaman bekarım. Bir süre beraber yaşamışız ve 1986 yılında da benden bir çocuğu olmuş. Davayı açan kişi de benden olduğunu iddia eden hanımefendi. Kendimden o kadar emindim ki... Metin Akpınar 'Bir gecelik hikaye' diyor ama bizim bir süre birlikteliğimiz olmuş. İnsan muhakkak hatırlar, ben böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Anadolu'da bir şehirde oturuyorlar ben o eve gidip ben sizin babanız değilim diyebilirdim. Hanımefendi evli, 2 çocuğu var. İkna da ederdim. Yetiştirme yurdunda büyüyen çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim, onlara böyle hikayeler anlatılır. Anladığım kadarıyla da kızın sarı saçlı olduğunu gören bir kişi 'Senin baban Uğur Dündar' demiş ve onu inandırmış. Bu duruma kızmadım, içerlemedim ve empati yaptım. Kız çocuğunun ne kadar ıstırap çektiğini düşünebiliyorum."

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KURUMU BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.