ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

2024 yılı için ücretli öğretmenlik başvurularının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan ediliyor. Sözleşmeli öğretmen başvurularının nereden yapıldığı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUCU NASIL SORGULANIR?

MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.