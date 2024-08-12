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ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

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2024 yılı için ücretli öğretmenlik başvurularının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan ediliyor. Sözleşmeli öğretmen başvurularının nereden yapıldığı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2024 yılında ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir ve başvuru süreci nasıl işler? Bu konuda detaylı bilgi ve rehberlik için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, nasıl başvuru yapacaklarını ve sınav sonuçlarına nereden bakacaklarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında istihdam edilecek 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'da başlamıştı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'den henüz 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlamaları ile tarihin netleşeceği belirtildi.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kendi kişisel E-Devlet şifreniz ile sisteminize giriş yaparak sonuçlarınızı görebilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresinden yapılacaktır. Görevlendirme tebligatı başvuru modülünde yer alan telefon numarasına yapılacaktır. Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru olması gerekmektedir ve ulaşılamama durumuna göre ikinci bir telefon numarası yazılması gereklidir.

2. Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunanların mağdur olmaması için e-devlette özellikle Branş, KPSS yılı ve KPSS Puanı-Puan türü girişlerini doğru girmeleri gerekmektedir. Başvuru yapılan branşa uygun KPSS Puan Türü seçilmelidir. Aksi takdirde yanlış bilgi girişinden başvuru yapan sorumludur.

3.Görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenlerin istenen evrakları eksiksiz olarak Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmet Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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