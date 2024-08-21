ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi?

Ücretli öğretmenlik başvurularını yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Başvuruların değerlendirme süreci her il ve ilçede farklılık gösterebiliyor, bu nedenle sonuçların açıklanma tarihi de başvuru yapılan yere göre değişebilir fakat sonuçlar başvuruların sona ermesinden kısa bir süre sonra açıklanıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sorgulama ekranı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınıyor. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

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