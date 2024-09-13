ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI! (20 bin sözleşmeli öğretmen) Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli (ücretli) öğretmenlik atamaları için sözlü mülakatlar 1 Temmuz itibariyle başladı. Binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin öğretmen atamasının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli (ücretli) öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sonuçların, bakanlık tarafından SMS ile adaylara bildirileceği öngörülüyor. Atama süreciyle ilgili gelişmeleri MEB'in resmi kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile ilan edilmesi bekleniyor.

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