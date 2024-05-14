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Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kim? Üçlü Pürüz filmi konusu, oyuncuları ve Üçlü Pürüz özeti! #128250

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Üçlü Pürüz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Üçlü Pürüz konusu, özeti ve Üçlü Pürüz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Üçlü Pürüz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Üçlü Pürüz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üçlü Pürüz filmini izleyecek olanların merak ettiği Üçlü Pürüz konusu nedir, Üçlü Pürüz oyuncuları kimler ve Üçlü Pürüz özeti gibi konuları inceliyoruz.

Üçlü Pürüz FİLMİ KONUSU NEDİR?

YÖNETMEN : VEDAT UYAR

ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI:

Okan Cabalar,

Emrah Kaman,

Korhan Herduran,

Müfit Kayacan,

Nilgün Kasapbaşoğlu

Özgür Can Çoban,

Ecenaz Üçer

Hakan Altıner

Selim Erdoğan

Deniz Gündoğdu

Bora Karakul

Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kim? Üçlü Pürüz filmi konusu, oyuncuları ve Üçlü Pürüz özeti! #128250

"Üçlü Pürüz"ün konusu şöyle: Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat'tan (Okan Cabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını ister.

Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku da (Korhan Herduran) eşlik eder.

Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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