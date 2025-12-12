Haberler

Üç Türk Şehri, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Listesinde

Üç Türk Şehri, Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Listesinde
Güncelleme:
Uluslararası yeme-içme rehberi TasteAtlas'ın 2025/26 Dünya Yemek Ödülleri kapsamında açıkladığı "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesine Türkiye'den Gaziantep (17. sıra), İstanbul (24. sıra) ve İzmir (84. sıra) girdi. Gaziantep güçlü mutfak mirasıyla, İstanbul zengin çeşitliliğiyle ve İzmir Ege lezzetleriyle listede öne çıktı.

Uluslararası alanda yayımlanan yeme-içme rehberi TasteAtlas, 2025/26 Dünya Yemek Ödülleri kapsamında hazırladığı ve farklı ülkelerden şehirlerin gastronomi kültürleri, yerel yemekleri ve mutfak çeşitliliği üzerinden değerlendirildiği "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesini açıkladı.

Yayımlanan listede Türkiye, üç önemli gastronomi şehri ile temsil edildi. Bu şehirler, köklü mutfak gelenekleri ve zengin lezzet profilleriyle dikkat çeken Gaziantep, iki kıtayı birleştiren kültürel çeşitliliğin mutfağa yansıdığı İstanbul ve Ege'nin taze lezzetlerini uluslararası arenaya taşıyan İzmir oldu.

Gaziantep Listenin Üst Sıralarında

Türkiye'den listeye giren şehirler arasında en üst sırada yer alan Gaziantep, 17. sıradan kendine yer buldu. Şehir, özellikle geleneksel yemek çeşitliliği ve köklü yerel mutfak kültürüyle gastronomi alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

İstanbul ve İzmir de Başarılı

Listenin 24. sırasında yer alan İstanbul, çok kültürlü yapısının getirdiği zengin yemek çeşitliliği ile Türkiye'nin ikinci temsilcisi oldu. Metropol, farklı mutfakların uyum içinde bir arada bulunduğu büyük bir lezzet durağı olarak öne çıktı.

İzmir ise 84. sıradan listeye girerek, Ege mutfağının kendine has taze, sade ve aromatik lezzetlerini dünya sahnesine taşıdı. Zeytinyağlıların rafine dokusu, taze deniz ürünleri ve özgün sokak lezzetleri sayesinde İzmir mutfağı da küresel gastronomi meraklılarının ilgisini çeken önemli bir durak oldu.

TasteAtlas verilerine göre, Türkiye'nin üç şehirle bu listede yer alması, ülkenin gastronomi potansiyelini uluslararası alanda başarılı bir şekilde sergilediğini gösterdi.

500

