TYT SINAV SAATİ 2024: TYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınav süresi kaç saat, kaç dakika?

Tyt sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Merak edilmekte ve sınav öncesi adaylar tarafından araştırılmakta. ÖSYM tarafından üç aşamada gerçekleştirilecek olan Yks, Haziran ayında yapılacak. Yks'ye katılacak adaylar sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladılar. YKS 2024 sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS aracılığıyla temin edilebiliyor. Peki, TYT sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınav süresi kaç saat, kaç dakika?

TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) süresi 165 dakika (2 saat 45 dakika) olarak belirlenmiştir. İkinci oturum olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise 180 dakika sürecektir. Ayrıca adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle temin edebilirler.

YKS NE ZAMAN, HANGİ SAATTE?

YKS 1. Oturum TYT: 08.06.2024 - İlk oturum 165 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum AYT: 09.06.2024 - İkinci oturum 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum YDT: 09.06.2024 - Üçüncü oturum 120 dakika sürecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacaktır.