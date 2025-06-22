TYT, AYT, YDT Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı! 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

2025 YKS oturumları tamamlandıktan sonra Ösym'nin yayımladığı TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarları büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl ÖSYM sınav sonrası kitapçıkları ve cevap anahtarlarını AİS sistemi üzerinden paylaşıyor. 2025 YKS için soru kitapçıkları yayımlandı mı, merak ediliyor.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

2025 YKS'nin ilk oturumu olan TYT (21 Haziran 2025) ve ikinci oturumlar AYT–YDT (22 Haziran 2025) hızla tamamlandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.