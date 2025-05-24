Twitter ne zaman açılacak? (24 MAYIS 2025 SON DAKİKA)

Twitter ne zaman açılacak? (24 MAYIS 2025 SON DAKİKA)
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X platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında endişe yarattı. Birçok kişi, "X çöktü mü?" sorusunu gündeme getirirken, platformdaki bağlantı problemlerinin nedeni ve çözümü hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, X'e neden giriş yapılamıyor? Twitter kapandı mı? gibi soruların yanıtları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Twitter ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

24 Mayıs 2025 tarihinde, X (eski adıyla Twitter ) üzerinde küresel çapta erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu durum, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor. Platforma erişim sağlayamayan kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların görüntülenemediğini belirtiyor. Peki, X erişim engeli mi aldı? Twitter'a neden bağlanılamıyor? İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Twitter platformunda yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler...

TWİTTER NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu an itibarıyla, X'in resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Dolayısıyla, platformun ne zaman tamamen erişilebilir olacağı bilinmiyor.

Peki, X neden açılmıyor? X'e neden erişim sağlanamıyor? X kapandı mı? veya X erişim engeli mi aldı? gibi soruların yanıtları kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kullanıcılar, güncel bilgileri takip etmek için X'in resmi destek hesaplarını ve güvenilir haber kaynaklarını izlemeye devam edebilirler.

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

X'te son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Twitter ne zaman açılacak? (24 MAYIS 2025 SON DAKİKA)X'te son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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