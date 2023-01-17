TV100'ün sahibi Necati Gülseven kimdir? Kaç yaşında, nereli? Necati Gülseven hayatı ve biyografisi!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan TV100 kanalının sahibi Necati Gülseven kim merak ediliyor. TV100 kimin, TV100 sahibi kim, kimin kanalı sorularının yanı sıra araştırılan Necati Gülseven kimdir? Necati Gülseven nereli, kaç yaşında işte detaylar...

Necati Gülseven kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan TV100 kanalının sahibi Necati Gülseven kim merak ediliyor. TV100 kimin, TV100 sahibi kim, kimin kanalı sorularının yanı sıra araştırılan Necati Gülseven kimdir? Necati Gülseven nereli, kaç yaşında işte detaylar...

NECATİ GÜLSEVEN KİMDİR?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil'de doğmuştur. Eğitimine Diyarbakır'da başladı. Daha sonra İstanbul'a geldi. Genç yaşlarda iş hayatına atılan Necat Gülseven ilk olarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurdu. 26 Haziran 2015 tarihinde ünlü şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun'da evlenmiştir. Bu evliliğinden 14 Şubat 2017 yılında ikiz çocukları olmuştur. Çocuklarının isimleri Hasan Poyraz ve Ebru Su'dur.

NECAT GÜLSEVEN NE İŞ YAPMAKTADIR?

Çalışma hayatına genç yaşlarda başlamış ve Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.'yi kurmuştur. Bir süre sonra de burada Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. 2019 yılında 3N Medya'yı kuran Necat Gülseven, Show Radyo, TV100, Viva Radyo ve Bizimev Tv'yi de satın almıştır.