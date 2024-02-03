TV YAYIN AKIŞI 3 ŞUBAT: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
3 Şubat tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. İzleyiciler, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar var, hangi kanalda ne var? İşte detaylar...
3 Şubat tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. İzleyiciler, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar var, hangi kanalda ne var? 3 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların yayın akışı belli oldu. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
- 15:15 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:30 Sandık Kokusu
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Safir
- 13:10 Ateş Kuşları
- 16:10 Aldatmak
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
- 00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
- 02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 05:30 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 İnci Taneleri
- 16:15 Yargı
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:15 Arka Sokaklar
- 02:15 Poyraz Karayel
- 04:30 Müzik Arası
- 05:30 Arda'nın Mutfağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Gaddar
- 13:30 Kızıl Goncalar
- 16:45 Kopuk
- 19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kopuk
- 01:30 Kirli Sepeti
- 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
- 10:15 En Güzel Bölüm
- 10:30 Yerli Dizi Tekararı
- 13:15 Sakla Beni
- 15:45 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
- 21:00 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
- 23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
- 01:45 Yerli Dizi Tekrarı
- 04:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
- 06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:45 Süper Bir Takım
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Gazete Magazin
- 05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:30 Beni Böyle Sev
- 09:10 Bir Sevdadır
- 11:50 Gönül Dağı
- 15:10 Bir Sevdadır
- 18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:50 Bir Sevdadır
- 04:00 Gönül Dağı
- 06:00 Kapanış