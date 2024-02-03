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TV YAYIN AKIŞI 3 ŞUBAT: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

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3 Şubat tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. İzleyiciler, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar var, hangi kanalda ne var? İşte detaylar...

3 Şubat tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. İzleyiciler, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar var, hangi kanalda ne var? 3 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların yayın akışı belli oldu. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)
  • 15:15 Sandık Kokusu
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:30 Sandık Kokusu
  • 05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 ATV'de Hafta Sonu
  • 10:00 Safir
  • 13:10 Ateş Kuşları
  • 16:10 Aldatmak
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kardeşlerim
  • 00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 İnci Taneleri
  • 16:15 Yargı
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
  • 00:15 Arka Sokaklar
  • 02:15 Poyraz Karayel
  • 04:30 Müzik Arası
  • 05:30 Arda'nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Ekonomi Arası
  • 11:20 Gaddar
  • 13:30 Kızıl Goncalar
  • 16:45 Kopuk
  • 19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Kopuk
  • 01:30 Kirli Sepeti
  • 06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
  • 09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
  • 10:15 En Güzel Bölüm
  • 10:30 Yerli Dizi Tekararı
  • 13:15 Sakla Beni
  • 15:45 Ömer
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
  • 21:00 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
  • 23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)
  • 01:45 Yerli Dizi Tekrarı
  • 04:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)
  • 06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Süper Bir Takım
  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 Bir Yemek Olsan
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 14:15 Cevap Ver Türkiye
  • 16:30 Çarkıfelek
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Gazete Magazin
  • 05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:30 Beni Böyle Sev
  • 09:10 Bir Sevdadır
  • 11:50 Gönül Dağı
  • 15:10 Bir Sevdadır
  • 18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:50 Bir Sevdadır
  • 04:00 Gönül Dağı
  • 06:00 Kapanış
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Show Tv Kanal D Dizi Trt Tv8 Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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