TV YAYIN AKIŞI 3 ŞUBAT: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

3 Şubat tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. İzleyiciler, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar var, hangi kanalda ne var? 3 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların yayın akışı belli oldu. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Beyoğlu Güzeli (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şabaniye (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:10 Ateş Kuşları

16:10 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:15 Yargı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Arka Sokaklar

02:15 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

05:30 Arda'nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Gaddar

13:30 Kızıl Goncalar

16:45 Kopuk

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

01:30 Kirli Sepeti

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:15 En Güzel Bölüm

10:30 Yerli Dizi Tekararı

13:15 Sakla Beni

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

21:00 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

23:30 Şanslı Logan (Yabancı Sinema)

01:45 Yerli Dizi Tekrarı

04:30 Dört Çocuk ve Kum Elfi (Yabancı Sinema)

06:15 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI