TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 16 Haziran 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Haziran 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Haziran 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Haziran 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:15 Kapıcılar Kralı

02:30 Sandık Kokusu

KANAL D

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:15 Ölüm Yarışçıları

02:30 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

NOW

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

Arası 11.20 Şevkat Yerimdar

13.00 Yasak Elma

15.45 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Hadi İnşallah

22.00 Kirli Sepeti

00.45 Hadi İnşallah

02.30 Mucize Doktor

04.45 Son Yaz

06.00 Her Yerde Sen

STAR TV

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Sucu Kamil

16:00 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

02:00 Baba Ocağı

04:00 Türk Müziği

05:00 Güzel Köylü

ATV

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Babam / Yerli Sinema

14: 00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema

15: 50 Alan

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Alan

03: 00 İlk Aşk / Yerli Sinema

05: 20 Kalp Yarası

TV8

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 MasterChef Türkiye

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

TRT 1