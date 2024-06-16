TV YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (16 Haziran) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 16 Haziran 2024 Pazar akşamı dizileri
Bugün hangi diziler var ve 16 Haziran 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 16 Haziran 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 16 Haziran 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 16 Haziran 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 07:00 Sandık Kokusu
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Çiçek Abbas
- 14:45 Bahar
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Bizim Aile
- 22:15 Kapıcılar Kralı
- 23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
- 01:15 Kapıcılar Kralı
- 02:30 Sandık Kokusu
KANAL D
- 07:00 Afili Aşk
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Turnike
- 23:45 Çok Akustik
- 01:15 Ölüm Yarışçıları
- 02:30 Güneşin Kızları
- 04:30 5N1K
- 05:00 Tatlı İntikam
NOW
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Ekonomi Arası
- 11.20 Şevkat Yerimdar
- 13.00 Yasak Elma
- 15.45 Hudutsuz Sevda
- 19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Hadi İnşallah
- 22.00 Kirli Sepeti
- 00.45 Hadi İnşallah
- 02.30 Mucize Doktor
- 04.45 Son Yaz
- 06.00 Her Yerde Sen
STAR TV
- 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Hanım Köylü
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:15 Sucu Kamil
- 16:00 Güzel Köylü
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 İstanbullu Gelin
- 02:00 Baba Ocağı
- 04:00 Türk Müziği
- 05:00 Güzel Köylü
ATV
- 07: 30 atv'de Hafta Sonu
- 10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11: 30 Babam / Yerli Sinema
- 14: 00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
- 15: 50 Alan
- 19: 00 atv Ana Haber
- 20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00: 20 Alan
- 03: 00 İlk Aşk / Yerli Sinema
- 05: 20 Kalp Yarası
TV8
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
- 09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
- 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 14:15 MasterChef Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 Çarkıfelek
- 03:30 Gençlik Rüzgarı
- 04:15 Gazete Magazin
TRT 1
- 05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
- 08.40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
- 09.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
- 16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"
- 18.00 Ana Haber
- 19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"
- 22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"
- 00.15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
- 02.50 Teşkilat
- 05.30 Alişan İle Hayata Gülümse