TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var?
11 Ocak Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 11 Ocak TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 11 Ocak yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı?" gibi soruların cevabını arıyor. 11 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
11 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
11 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Cımbız Ali
11 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Gazete Magazin
04:45 Oynat Bakalım
11 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Kamera Arkasi
13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yabani
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
02.30 Hudutsuz Sevda
04.45 Bay Yanlış
11 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
13:00 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:15 Zembilli
02:00 Aldatmak
05:15 Hercai
11 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
12:00 Sahipsizler
14:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16:30 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Mısır Tanrıları
22:45 Sen Ağlama İstanbul
01:30 Mısır Tanrıları
04:00 Güzel Köylü
05:30 Söz
11 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
05:45 Müzik Arası
11 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Lingo Türkiye
14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04.20 Beni Böyle Sev