TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı?" gibi soruların cevabını arıyor. 11 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

11 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

11 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Cımbız Ali

11 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Gazete Magazin

04:45 Oynat Bakalım

11 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Kamera Arkasi

13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yabani

23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

02.30 Hudutsuz Sevda

04.45 Bay Yanlış

11 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

13:00 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:15 Zembilli

02:00 Aldatmak

05:15 Hercai

11 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Sahipsizler

14:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16:30 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Mısır Tanrıları

22:45 Sen Ağlama İstanbul

01:30 Mısır Tanrıları

04:00 Güzel Köylü

05:30 Söz

11 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Uzak Şehir

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Arka Sokaklar

03:00 Zalim İstanbul

05:45 Müzik Arası

11 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.40 Yaşam Başka Yerde

12.00 Lingo Türkiye

14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04.20 Beni Böyle Sev