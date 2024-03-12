TUZLA ANKET SONUÇLARI! Hangi aday önde? Şadi Yazıcı mu? Eren Ali Bingöl mü?

TUZLAANKET SONUÇLARI! Hangi aday önde? 2024 Yerel seçim anket sonuçları nasıl? CHP'nin anketine göre başa baş bir yarışın olduğu Tuzla'da bir araştırmada Megapoll Araştırma Şirketi yaptı. Megapoll'ün anketinde Tuzla imza attığı projelerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Şadi Yazıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün 5.7 puan önünde yer aldığı görüldü.

TUZLA ANKET SONUÇLARINDA KİM ÖNDE?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da bazı ilçelerde sürprizler yaşanabileceği konuşuluyor. Son olarak CHP tarafından yapılan araştırmaya göre; sürpriz yaşanabilecek ilçeler arasına Tuzla'da eklendi. Ancak bağımsız bir şirket tarafından yapılan araştırmada Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı'nın CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'e 5.7 puan fark attığı görüldü.