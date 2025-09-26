Tuyan Ülkem kimdir? Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem kaç yaşında, ne iş yapıyor, babası kim?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül 2025'te aramızdan ayrılması, sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Sanatçının hayatındaki özel bağlardan biri de kızı Tuyan Ülkem'di. Annesinin sahne hayatında her zaman yanında yer alan Tuyan, Güllü'nün vefatıyla birlikte hem ailesi hem de kendi yaşamıyla ilgili merak edilen isim haline geldi. Peki, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem kimdir, Tuyan Ülkem kaç yaşında, ne iş yapıyor, babası kim? Tuyan Ülkem'in hayatına dair tüm detaylar haberimizde...

TUYAN ÜLKEM KİMDİR?

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, hem sanatçının hayatına hem de kendi özel yaşamına dair merak edilen isimlerden biridir. Annesi Güllü'nün sahne hayatında hep yanında yer alan Tuyan, çocukluğunu medyadan uzak geçirmiş ve sosyal medyada daha çok annesiyle olan özel anlarını paylaşmayı tercih etmiştir. 2025 yılı itibarıyla, müzik dünyasının yakından tanıdığı Güllü'nün vefatıyla birlikte Tuyan Ülkem'in hayatı ve kariyeri yeniden gündeme gelmiştir.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUYAN ÜLKEM KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuyan Ülkem, 2025 itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem ailesiyle hem de profesyonel yaşamıyla dikkat çeken Tuyan, medyada nadiren yer almasına rağmen takipçileri tarafından yakından izlenmektedir. Çocukluğundan itibaren annesiyle güçlü bir bağ geliştiren Tuyan, Güllü'nün sahne hayatına olan desteğiyle de tanınmıştır.

TUYAN ÜLKEM NE İŞ YAPIYOR?

Tuyan Ülkem, sanat dünyasının dışında kendi alanında da kariyer sahibi bir isimdir. Sağlık sektöründe çalıştığı bilinen Tuyan, sosyal medyada zaman zaman paylaştığı içeriklerle hem mesleki hem de kişisel yaşamını takipçileriyle paylaşmaktadır. Annesinin gölgesinde büyümesine rağmen kendi yolunu çizen Tuyan, profesyonel hayatını medyadan uzak, titiz bir şekilde sürdürmektedir.

TUYAN ÜLKEM'İN BABASI KİM?

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in babası, şarkıcının eski eşi Gürol Gülter'dir. Çift, yaklaşık 7 yıl evli kalmış ve bu süreçte Tuyan dünyaya gelmiştir. Annesinin müzik kariyerinde yanında olmasının yanı sıra babasının varlığı ve özel hayatı hakkında bilgiler kamuoyuyla sınırlı tutulmuştur. Tuyan, ailesiyle olan bağlarını sosyal medyada daha çok annesi üzerinden yansıtmıştır.

TUYAN ÜLKEM EVLİ Mİ?

Tuyan Ülkem'in özel hayatı da zaman zaman merak konusu olmuştur. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Tuyan, şu an evli değildir. Önceki dönemde, annesi Güllü'nün yakın çevresine göre Tuyan, özel yaşamında daha çok ailesine ve kariyerine odaklanmaktadır. Sosyal medya paylaşımları da evlilik veya ilişkilerle ilgili detaylar yerine, annesiyle olan bağını ve profesyonel yaşamını öne çıkarmaktadır.