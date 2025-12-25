Haberler

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası Nevşin Mengü'ye konuştu. Abla aile olarak Ela Rümeysa'nın arkasında oluklarını söyleyerek, "Ela Rümeysa'nın Mehmet Akif Ersoy ile sadece iş ilişkisi var. Annem babam muhafazakar ama Ela Rümeysa'ya güveniyor" dedi.

  • Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'ta tutuklandı.
  • Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesi, kendisinin arkasında olduklarını açıkladı.
  • Ela Rümeysa Cebeci, telefonunun şifresini savcılığa verdi.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından herkes ailesinin tavrını merak ediyordu. Nevşin Mengü ablasıyla yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını yayınında paylaştı.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Cebeci, ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

HERKES ELA RÜMEYSA'YI KONUŞUYOR

Cebeci'nin tutuklanmasının ardından sosyal medyada spikerin özel hayatına ilişkin birçok iddia gündeme geldi. Konu, bazı televizyon programlarında da tartışıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Nevşin Mengü, Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını kendi yayınında aktardı.

"İTİRAFÇI OLDU DENİLDİĞİNDE ŞOK OLDU"

Nevşin Mengü, Cebeci'nin basında yer alan bazı paylaşımlara tepki gösterdiğini ifade ederek, "Medyada konuşulan şeylerin yüzde 99'u gerçek değil. Özellikle basına çok bozulmuş. Ela Rümeysa'nın Mehmet Akif Ersoy ile sadece iş ilişkisi var. Dolaşıma sokulan parti videosunun Ela ile uzaktan yakından alakası yoktur. Onun telefonundan çıkmadı ve kendisi öyle bir yere gitmedi." sözlerini aktardı.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Mengü, ablasının bazı isimler üzerinden örnek verdiğini belirterek, "Şamil Tayyar 'İtirafçı oldu, savcının yanında' dediğinde ben Silivri'deydim, Ela avukatıyla görüşüyordu. Şok oldum" dediğini paylaştı. Mengü, Cebeci'nin "neden doğrulamadan bu bilgilerin verildiğini" sorguladığını ve kadın olduğu için "çifte standarda maruz bırakıldığını düşündüğünü" de aktardı.

"ANNEM BABAM ELA'NIN ARKASINDA"

Mengü, konuşmasının devamında Cebeci'nin bazı yorumlara da tepki gösterdiğini belirterek, "İsmail Saymaz'a çok bozuldum diyor. Ela'nın testiyle ilgili 'Bir kolonya içmediği kalmış' dedi ama Sadettin Saran hakkında 'Ailesinin bileceği iş, özelidir' diyor" ifadelerini kullandı.

Mengü ayrıca, "Özlem Gürses'e bozulduğunu söyledi. 'Sekspiyonaj' yorumuna çok üzüldük diyor" sözlerini de aktardı. Ailenin tutumuna dair ise "Biz aile olarak Ela'nın arkasındayız. Annem babam muhafazakar ama Ela Rümeysa'ya güveniyor" açıklamasını yaptı.

"DEVLETE GÜVENDİĞİ İÇİN TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERDİ"

Mengü, ablasının sürece ilişkin yaklaşımını da aktararak, "Ela, devlete güvendiği için telefonunun şifresini savcılığa verdi. Bir şey olmadığı ortaya çıksın diye telefonunu verdi diyor" ifadelerini kullandı.

