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TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

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Ankara TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. Terör örgütü, eylemi Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile Rojger Helin kod adlı Ali Örek'in gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yapılan terör saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 5 şehit verdiğimiz saldırıyı tahmin edildiği üzere PKK terör örgütü üstlendi.

İHA'LARI HAZMEDEMEMİŞLER

"Sözde Ölümsüzler Taburu" adı verilen intihar eylemcilerinin önemli ve stratejik hedeflere yönelik saldırılar yaptığı belirtilen örgüt açıklamasında, TUSAŞ'ın bir askeri hedef olduğu ve geliştirdiği İHA'ların terör örgütüne karşı kullanılması nedeniyle hedef alındığı ifade edildi.

TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

ÖCALAN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Teröristbaşı Öcalan'ın 48 ay sonra bir mesajın kamuoyuna yansımasının örgüt içinde sevindirici ve dikkate alınması gereken bir durum olduğu belirtilen açıklamada, "Bu ayrıca gelişmelere göre değerlendirilecek bir durumdur" denildi.

TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Güvenlik Güncel Ankara Terör TUSAŞ Hukuk PKK

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