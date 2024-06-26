Turnike canlı izle 26 Haziran! Turnike formatı ne? #128250

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, ekranlara Kanal D ile dönen Turnike yarışmasına 'güldürürken ağlayarak' başladı.7 yıl önce aramızdan ayrılan sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski bir açılış anonsuyla stüdyoya giren Erbil, yarışma sırasında yaptığı esprilerle yarışmacıları ve izleyicileri güldürürken, Şaşmaz'ın anonsu sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü sunucunun bu duygusal anları ilk programa damga vurdu. Turnike canlı izle 26 Haziran! Turnike formatı ne?

TURNİKE FORMATI NE?

Kanal D, yaz sezonunda ses getirecek bir işe imza attı. Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından olan Turnike, Kurban Bayramı ile birlikte ekranlara yeniden 'Merhaba' dedi. Turnike, bayramın ilk gününden itibaren seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dillere pelesenk olan "Ay ay ay ay" ve "Amanın amanın" sözleriyle stüdyoya giren Erbil, "Demek ki unutmamışsınız. Bugün çok özel çok güzel bir gün, mübarek bir gün. Türkiye'nin ilk yerli yarışma programı Turnike ile Kanal D ekranlarındayız." dedi.

Turnike'nin Bayram Özel bölümünün konukları, 90'lar Pop'un unutulmaz isimlerinden Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Elif Karlı, Sibel Alaş, Metin Özülkü, Çelik, Ferda Anıl Yarkın ve Ümit Sayın oldu. "Kapı Açtırma", "Çağrışım", "Evet-Hayır" cevaplarıyla oynanan "Kulaklık Oyunu" ve "Final" bölümünün yer aldığı yarışma programında Mali'nin esprileriyle kahkaha dolu anlar yaşandı.

Formatı

İlk Tur: Yarışmacılar, tarih, coğrafya, sanat, bilim ve spor gibi farklı kategorilerde 10 soruya cevap verir. Her soru için dört seçenek sunulur ve doğru cevaplar puan kazandırır. En yüksek puanı toplayan yarışmacı, bir sonraki tura geçmeye hak kazanır.

İkinci Tur: "Çarkıfelek" tarzı bir çark kullanılarak devam eden bu turda, yarışmacılar çarkı çevirir ve gelen kategoriye ait soruya cevap verirler. Doğru cevaplar ek puan sağlar ve en yüksek puanı toplayan iki yarışmacı final turuna yükselir.

Final Turu: Son aşamada, yarışmacılar beş farklı kategoriden üç evet/hayır sorusuna cevap verir. Doğru cevaplar, final puanlarına eklenerek galibi belirler.

TURNİKE CANLI İZLE 26 HAZİRAN!

Turnike'yi Kanal Dplatformlarından izleyebilirsiniz.