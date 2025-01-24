Turna.com, Araç Kiralama Hizmetini %30 İndirimle Sunmaya Başladı

Turna.com, Araç Kiralama Pazarına %30 İndirimle Merhaba Diyor

Turna.com, Araç Kiralama Pazarına %30 İndirimle Giriş Yapıyor

Çevrimiçi seyahat platformu Turna.com, uçak, otobüs, feribot bileti ve otel rezervasyonu kategorilerine ek olarak araç kiralama hizmeti de sunmaya başladığını duyurdu. Bu yeni hizmet, seyahat planlarını daha pratik hale getirmek isteyenler için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Seyahat platformları arasındaki rekabet artarken Turna.com, hizmet alanını bir adım daha ileri taşıyacak adımı attı. Araç kiralama adımı, çevrimiçi platformun hizmet portföyünü genişletirken, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamaları için bir boşluğu daha dolduracak.

Rekabetçi Fiyatlarla Yurt İçi ve Yurt Dışında Araç Kiralama İmkanı

Farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden araç seçenekleriyle Turna.com, kullanıcılarının seyahatlerini kolayca planlamalarına olanak tanıyor. 100'den fazla yerel ve global firma ile iş birliği yapan çevrimiçi platform, ekonomik araçlardan lüks modellere, geniş aile araçlarından spor otomobillere kadar birçok seçeneği bir arada sunuyor. Ayrıca, fiyat karşılaştırma ve hızlı rezervasyon imkanı sayesinde araç kiralama sürecini pratik hale getiriyor.

Araç Kiralamada Kredi Kartı Puanı Kullanımı

Turna.com'un kullanıcı dostu tasarımı, araç kiralama işlemlerini hızlandırırken, maliyetleri de azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, Turna.com'un kredi kartı puanı aktarma özelliği sayesinde, kullanıcılar kredi kartı puanlarını otel rezervasyonları, uçak, otobüs ve feribot biletlerinde olduğu gibi araç kiralama işlemlerinde de kullanabiliyor.

Turna.com'un Yeni Hizmetine Özel %30 İndirim Kampanyası

Turna.com, araç kiralama kategorisinin lansmanını %30 indirim kampanyasıyla duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, rezervasyon işlemleri sırasında ARAC30 indirim kodunu kullanarak %30 net indirim fırsatından faydalanabiliyor. Seçili firmalarda sunulan bu avantajlı kampanya, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek yurt içi kiralamalarda geçerli olacak. Lansmana özel bu indirim, seyahat planlamasında bütçe dostu çözümler arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunarken, araç kiralama deneyimini çok daha ekonomik hale getiriyor. Kampanya detayları için: https://www.turna.com/kampanyalar/arac-kiralama-lansmana-ozel-yuzde-30

Seyahatler için Tüm İhtiyaçlar Tek Platformda

Geçtiğimiz aylarda otel rezervasyonu kategorisini kullanıcılarıyla buluşturan platform, bu kategoride çok yakında 1 milyon otel seçeneği sunacağını açıkladı. Araç kiralama ve otel rezervasyonu gibi önemli kategorileri sistemine dahil eden Turna.com, tüm hizmetlerini kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyor. Böylece seyahatseverler, tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir platformdan pratik ve hızlı şekilde karşılayabiliyor. Turna.com, seyahat alanındaki teknolojik yeniliklere odaklanarak gelecekte hizmet yelpazesini daha da genişletmeyi hedefliyor.

Turna.com hakkında

2014 yılında kurulan çevrimiçi seyahat platformu Turna.com, uçak, otobüs ve feribot bileti, araç kiralama ile otel rezervasyonu gibi birçok seyahat hizmetini bir arada sunmaktadır. Akıllı uçuş ve sefer algoritmaları, esnek rezervasyon ve iptal seçenekleri, kredi kartı puanı aktarma gibi özelliklerle seyahat planlamayı kolay ve avantajlı hale getiren Turna.com, teknolojik yatırımlarını sürdürerek kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.