Türkiye’nin en çok banka koruyan şirketi Tepe Güvenlik, ÖZGE Projesi ile özel güvenlikte yeni nesil uzmanlar yetiştirecek.

Şirket, köklü deneyimini; havaalanı, AVM, hastane, endüstriyel tesis ve kritik altyapılar gibi farklı operasyon alanlarına özel olarak kurgulanan eğitim modülleriyle birleştirerek, her alanın ihtiyaçlarına uygun uzmanlaşmış güvenlik profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de özel güvenlik sektöründe eğitim yaklaşımı dönüşüm sürecine giriyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, YÖK ve sektör paydaşlarının katkısıyla geliştirilen ÖZGE Projesi, güvenlik görevlilerinin daha nitelikli, alanında uzman ve sahaya hazır şekilde yetiştirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında, özel güvenlik görevlilerinin yalnızca genel eğitimlerle sınırlı kalmayarak görev yaptıkları alanlara göre uzmanlaşmaları öngörülüyor. Farklı sektörlerin değişen güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek modüler eğitim yapısı, bu dönüşümün temelini oluşturuyor.

Türkiye’de yaklaşık 380 bin kişinin istihdam edildiği özel güvenlik sektöründe eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Tepe Güvenlik eğitim modelini ÖZGE yaklaşımıyla uyumlu şekilde yapılandırıyor. Sektörel bilgi birikimi, nitelikli eğitmen kadrosu ve modern eğitim altyapısıyla öne çıkan şirket, proje doğrultusunda eğitimlerini alan bazlı uzmanlaşma ve modüler içeriklerle güçlendirerek sahaya daha nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor.

Genel eğitimden alan bazlı uzmanlaşmaya geçiliyor

Tepe Güvenlik’te eğitim alan güvenlik görevlileri yalnızca temel eğitimle sınırlı kalmıyor; görev yapacakları alanın ihtiyaçlarına göre şekillenen programlarla yetiştiriliyor. Liman, havalimanı, site ya da alışveriş merkezi gibi farklı alanların güvenlik dinamiklerine göre hazırlanan içerikler, sahadaki hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Bu yaklaşım, özel güvenlik görevlilerinin belirli alanlarda uzmanlaşan profesyoneller haline gelmesini sağlıyor.

Dijital altyapı ile desteklenen yeni eğitim modeli

Tepe Güvenlik, yeni dönemde eğitim süreçlerini dijital altyapı ile destekleyen öncü kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Teorik eğitimler dijital platformlar üzerinden sunulurken, uygulamalı eğitimler sahada ve sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Böylece hem erişilebilir hem de uygulama odaklı bir eğitim modeli oluşturuluyor. Ayrıca Emniyet kontrolünde geliştirilen ÖGYS isimli konum bazlı yoklama sistemi sayesinde, eğitim süreçleri şeffaf ve denetlenebilir hale geliyor.

“Uzmanlaşma güvenlik sektörünün yeni standardı olacak”

Türkiye’nin en çok banka koruyan şirketi olduklarının altını çizen Tepe Kurumsal Denetim Yasa ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Savaş Aydın, bugüne kadar yaklaşık 33 bin kursiyere eğitim verdiklerinin belirtti. Aydın; “ Güvenlik sektörü artık yalnızca fiziksel varlık gösteren bir yapıdan çıkıp, uzmanlaşmış profesyonellerin yer aldığı bir yapıya dönüşüyor. ÖZGE ile genel eğitim anlayışı yerini alan bazlı uzmanlaşmaya bırakıyor. Tepe Güvenlik olarak, bu projenin sadece bir parçası değiliz; tasarım aşamasında deneyimlerimizi paylaşan, içerik ve sınav yapılarına sektörel bakış açısı katan danışman kurumlardan biriyiz.

Eğitim süreçlerini bir zorunluluk olarak değil, mesleki gelişimin ve nitelikli insan kaynağının temel unsuru olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla kapılarımızı yeniden açtığımız eğitim merkezimizde, %100 başarı oranıyla hizmet veriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren kurumsal şirketler arasında kendi bünyesinde eğitim kurumu bulunduran tek şirketiz. Amacımız sadece bir kimlik kartı sağlamak değil; hukuki bilgisi tam, teknolojiye hakim ve kriz yönetiminde uzmanlaşmış 'nitelikli profesyoneller' yetiştirerek sektöre değer katmaktır.” dedi.

Önümüzdeki dönemde özel güvenlik sektöründe dijitalleşme, uzmanlaşma ve standartlaşma başlıklarının daha da güçlenmesi beklenirken, Tepe Güvenlik bu dönüşümde eğitim ve uygulama tarafındaki yatırımlarıyla aktif rol almaya devam ediyor.