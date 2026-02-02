Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) sokakta silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Polis, cinayete ilişkin 74 ve 70 yaşındaki iki kardeşi gözaltına alırken, olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.

SOKAK ORTASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Olay, dün sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a diğerinin Turan Emre Arıkan'a ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gül Seher Göksan ile kuaför Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş halde bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. Göksan ile Arıkan'ın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı. Ayrıca sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı.

Gül Seher Göksan

2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheli belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. (74) ile kardeşi İ.O. (70) olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına alındı.

Turan Emre Arıkan

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.