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Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı

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Türkiye'ye tek başına tatile gelen turist, tanıdığı kimse olmadığı için taksi şoförünü yemeğe çıkardı.

Tek başına Türkiye'ye tatile gelen Lynn isimli turist, kimseyi tanımadığı için taksi şoförünü yemeğe çıkardı. Birlikte ıstakoz yiyen ikili otomatik çeviri uygulamasıyla iletişim kurdu.

"HALA BANA MESAJ ATIYOR"

Turist o anları, "Şimdiye kadar yediğim en iyi yemeklerden birisi ve hala bana WhatsApp'tan mesaj atıyor." notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar ikiliye afiyet olsun dileklerinde bulunurken bazı kullanıcılar taksi şoförünün çok şanslı olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Turizm
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