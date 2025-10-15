2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın katılımıyla yeni bir döneme sahne olacak. Avrupa kıtasından ise 16 takım finallere katılma hakkı kazanacak. Bu zorlu süreçte Türkiye'nin performansı ve Dünya Kupası yolundaki şansı büyük önem taşıyor. İşte A Milli Takımımızın güncel durumu ve kalan yol haritası. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye Dünya kupasına nasıl gider? A Milli Takım 2026 FIFA Kupası puan durumu haberimizde! Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda şu anda ikinci sırada yer alıyor. Dört maçta üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan millilerimiz, topladığı 9 puanla İspanya'nın hemen arkasında bulunuyor. İspanya ise dört maçını da kazanarak liderliği kimseye bırakmıyor.

Gürcistan ve Bulgaristan'ın yer aldığı bu grupta Türkiye, rakiplerine göre daha başarılı bir performans sergileyerek, gruptaki en güçlü adaylardan biri olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin ikinci sıradaki konumu, finallere doğrudan katılım için yeterli olmasa da, play-off aşamasında mücadele hakkı sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN PUANI KAÇ?

A Milli Takımımız, şu ana kadar 4 maçta 9 puan topladı. Bu maçlarda toplam 13 gol attı ancak kalesinde 10 gol gördü. Attığı gol sayısı grubun en yükseklerinden biri olmasına rağmen, savunmada daha dikkatli olması gerektiği sinyalleri veriyor.

9 puan, grubun güçlü ekiplerinden biri olarak Türkiye'nin Dünya Kupası yolunda avantajlı konumda olduğunu gösteriyor. Ancak, lider İspanya ile arasındaki 3 puanlık farkın kapanması için kalan maçlarda kritik zaferlere ihtiyacı var.

A MİLLİ TAKIM 2026 FIFA KUPASI PUAN DURUMU

E Grubu'nda İspanya lider konumda ve 12 puana sahip. Türkiye ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise grubun alt sıralarında yer alıyor. Bu puan durumu, Türkiye'nin doğrudan katılım için İspanya'yı yakalaması gerektiğini; aksi takdirde play-off mücadelesine kalacağını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA NASIL GİDER?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider bitiren 12 takım doğrudan finallere katılacak. Türkiye ise şu anda ikinci sırada olduğu için doğrudan katılım hakkı henüz garantilenmedi.

Eğer Türkiye, kalan maçlarda İspanya'yı geçip grubu lider tamamlayabilirse, Dünya Kupası vizesini doğrudan alacak. Ancak bu olmazsa, Türkiye'nin işi play-off aşamasına kalacak.

Play-off aşaması, 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve 16 takım arasında yapılacak maçlar sonucunda 4 ekip daha finallere katılacak. Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.

Bu nedenle Türkiye'nin kalan maçlarda mümkün olan en yüksek puanı alması ve play-off öncesinde avantaj sağlaması kritik bir öneme sahip.