Haberler

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanal verecek?

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanal verecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gürcistan Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Gürcistan maçı yayın bilgisi!

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Gürcistan maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Gürcistan maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Gürcistan maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Türkiye Gürcistan maçını izleyebilirsiniz.

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanal verecek?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Tarihi maç! A Milli Takımımız, Bulgaristan'a gol oldu yağdı

Tarihi fark! Bulgaristan'ı yıldızlarımızla sahadan sildik
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sorusu tartışma yarattı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.