Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanal verecek?

Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Gürcistan maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Gürcistan maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Gürcistan maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Türkiye Gürcistan maçını izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.