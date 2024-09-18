Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı?
Türkiye'de de çağrı cihazları patlar mı? İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırı, bölgedeki güvenlik durumunu ve teknoloji güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Saldırının ardından, Türkiye'de benzer bir tehdit olup olmadığı konusunda endişeler ortaya çıktı.
Türkiye'deki çağrı cihazlarına ilişkin patlama riski hakkında tartışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu nedenle çağrı cihazlarına yönelik bir siber saldırı riski ülkemiz için geçerli değil. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk bulunmadığını net olarak ifade edebilirim." şeklinde konuştu.