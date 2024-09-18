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Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı?

Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı?
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Türkiye'de de çağrı cihazları patlar mı? İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına yönelik gerçekleştirdiği siber saldırı, bölgedeki güvenlik durumunu ve teknoloji güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Saldırının ardından, Türkiye'de benzer bir tehdit olup olmadığı konusunda endişeler ortaya çıktı.

Türkiye'deki çağrı cihazlarına ilişkin patlama riski hakkında tartışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu nedenle çağrı cihazlarına yönelik bir siber saldırı riski ülkemiz için geçerli değil. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk bulunmadığını net olarak ifade edebilirim." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE ÇAĞRI CİHAZLARI PATLAR MI?

Bakan, Türkiye'de çağrı cihazlarının yaygın olarak kullanılmadığını ve bu tür cihazlarla ilgili güvenlik tehditlerinin mevcut olmadığını belirtti. Uraloğlu açıklamasında, Türkiye'de siber güvenlik riskleri ve olası tehditler hakkında daha geniş bir değerlendirme yapılması gerekliliğine işaret etti. Ülke genelinde siber güvenlik önlemlerinin sürekli güncellenmesi ve genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye, dijital güvenlik alanında ulusal stratejiler geliştirmekte ve çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayacak teknolojileri uygulamaya koyuyor ifadesini kullandı.

Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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