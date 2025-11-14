Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Almanya'da yaşayan Böcek ailesinin Türkiye tatili adeta kabusa döndü. Ortaköy'de yerleştikleri otelden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Babanın ise entübe edildiği öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Yaşanan facianın ardından söz konusu işletmeye tepki yağdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Beşiktaş Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür.

SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ

Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğimize, olayla ilgili olarak bildirimde bulunulmuştur. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri; belediyemiz birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir.

ÜNLÜ ŞARKICILAR DA YEMEK YEMİŞ

Öte yandan işletmeye ilişkin dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Zehirlenme olayının ardından mühürlenen işletmede, daha önce Serdar Ortaç ve Yusuf Güney'in de yemek yediği öğrenildi.