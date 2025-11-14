Haberler

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

İstanbul'da yedikleri midye ve kumpirden zehirlenen Böcek ailesinden ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybederken; söz konusu işletmeyle ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Zehirlenme olayının ardından mühürlenen işletmede, daha önce Serdar Ortaç ve Yusuf Güney'in de yemek yediği öğrenildi.

  • Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinden 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve 27 yaşındaki Çiğdem Böcek gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti.
  • Olayın gerçekleştiği iş yeri Beşiktaş Belediyesi tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla süresiz mühürlendi.
  • Mühürlenen işletmede daha önce Serdar Ortaç ve Yusuf Güney'in yemek yediği belirlendi.

Almanya'da yaşayan Böcek ailesinin Türkiye tatili adeta kabusa döndü. Ortaköy'de yerleştikleri otelden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Babanın ise entübe edildiği öğrenildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Yaşanan facianın ardından söz konusu işletmeye tepki yağdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Beşiktaş Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür.

SÜRESİZ OLARAK MÜHÜRLENDİ

Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğimize, olayla ilgili olarak bildirimde bulunulmuştur. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri; belediyemiz birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir.

ÜNLÜ ŞARKICILAR DA YEMEK YEMİŞ

Öte yandan işletmeye ilişkin dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Zehirlenme olayının ardından mühürlenen işletmede, daha önce Serdar Ortaç ve Yusuf Güney'in de yemek yediği öğrenildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

iyi de burada başka yemek yiyen olmamış mı o gün bu nasıl iş

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKutay Özmen:

Ben de Anlamadım

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıSuat Görgülü:

yurt dışında yaşayanlar Türkiye’deki bakterileri kaldıramıyor ben bile ilk gittimde ishal oluyorum

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSait Paşa:

Suat Görgülü: Aynı problemi ben de yaşıyorum. Tok ve sağlıklı gidip, aç ve hasta olarak geri dönüyorum. Hijyen yok, herşey kokuyor, birde bu kokmuş şeyler çok pahalı.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAli Eren:

Cok yazik ya, suçlular insallah cezasini alir

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

sadece bu aile mi yemiş. başka kimse yememiş mi. gerçekçi olun. iyi araştırın.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
