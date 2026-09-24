Haberler

Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ersin Çelik açıklaması

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ersin Çelik açıklaması
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Yeni Şafak yazarı gazeteci Ersin Çelik’in fon soruşturmasına ilişkin yazısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Çelik’in son yazısının, basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri yer aldı

Yeni Şafak yazarı gazeteci Ersin Çelik’in fon soruşturmasına ilişkin köşe yazısına gelen tepkiler sonrası, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Çelik'le ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte TÜBAF'ın Ersin Çelik açıklaması:

“GAZETECİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ DEMOKRATİK TOPLUMUN DOĞAL PARÇASI”

Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve gazeteci Ersin Çelik’in son yazısının, basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Gazetecilerin ve köşe yazarlarının toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeler üzerine kendi değerlendirmelerini, yorumlarını ve teşbihlerini ortaya koyması demokratik toplum düzeninin doğal bir parçasıdır. Ersin Çelik’in söz konusu yazısında da kendi gazetecilik perspektifi doğrultusunda çeşitli tahliller yaptığı görülmektedir. (Yeni Şafak?)

“UYARILARIN KAMUOYUNDA TARTIŞILMASINI ÖNEMLİ BULUYORUZ”

Özellikle ekonomik daralma, vatandaşların yaşadığı mağduriyetler ve buna bağlı olarak toplumda oluşabilecek güven kaybı ve tepkiler konusunda yapılan uyarıların kamuoyu tarafından tartışılmasını önemli buluyoruz. Bir gazetecinin ortaya koyduğu analizlerin eleştirilmesi elbette mümkündür. Farklı görüşlerin dile getirilmesi, demokratik tartışmanın vazgeçilmez unsurudur.

“ELEŞTİRİ İLE LİNÇ ARASINDA ÖNEMLİ BİR FARK VAR”

Ancak eleştiri ile linç, itiraz ile hedef gösterme arasında çok önemli bir fark vardır.

Türkiye Basın Federasyonu olarak gazetecilerin yazıları nedeniyle eleştirilmesine karşı değiliz. Tam tersine, düşüncelerin ve yazıların özgürce tartışılmasını demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Fakat bir gazetecinin düşünceleri nedeniyle sosyal medya üzerinden linç edilmesini, tehdit edilmesini veya hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz.

“ELEŞTİRİLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAMALI”

Ersin Çelik’in yazısına yönelik eleştiriler demokratik sınırlar içerisinde yapılabilir ve yapılmalıdır. Ancak bu eleştiriler hiçbir şekilde gazetecinin ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik bir kampanyaya dönüşmemelidir.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANINDAYIZ”

Türkiye Basın Federasyonu olarak Ersin Çelik’in ifade özgürlüğünün yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kaynak: Haberler.com
Samsun'da kardeşini berberde öldüren sanıktan ilginç savunma

Kardeşini berber koltuğunda öldüren ağabeyden ilginç savunma
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Yalova semalarında denize uzanan hortum İstanbul'dan görüntülendi! 5 dakika boyunca net şekilde izlendi

Gökyüzünden denize uzandı! O anlar İstanbul'dan kaydedildi
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı

19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim

Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı
Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu

Fon soruşturmasında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı