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Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı Haber Videosunu İzle
Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı
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Kocaeli'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Yakup Atsız isimli vatandaş, polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar ambulans kamerasına yansırken, sağlığına kavuşan vatandaş, hayatını kurtaran polis memuru ile bir araya geldi.

  • Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz'da saat 10.55 sıralarında Selvi Sokak'ta yürüyen 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi.
  • İlk yardım eğitimi bulunan trafik polisi memuru Ahmet Tüm, bilinci kapalı, nefes almayan ve nabzı bulunmayan Atsız'a kalp masajı uyguladı.
  • Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Yakup Atsız, kendisine ilk müdahaleyi yapan polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren 68 yaşındaki vatandaş, polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar ambulans kamerasına yansırken, sağlığına kavuşan vatandaş, hayatını kurtaran polis memuru ile bir araya geldi.

YOLDA YÜRÜRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz tarihinde saat 10.55 sıralarında Selvi Sokak'ta yürüyen 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Devriye görevi yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri, bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği bilgisi üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. 

TRAFİK POLİSİNİN MİDAHALESİ HAYATA BAĞLADI

Yapılan kontrolde Yakup Atsız'ın bilincinin kapalı olduğu, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı tespit edildi. İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, vakit kaybetmeden Atsız'a kalp masajı uygulamaya başladı.

Bu sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KURTARAN POLİSLE BİR ARAYA GELDİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 68 yaşındaki Yakup Atsız, kendisine ilk müdahaleyi yapan polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Ziyarette Atsız, olay sırasında gösterdiği hızlı ve bilinçli müdahale nedeniyle polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkürlerini iletti.

Öte yandan olay anındaki müdahale, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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