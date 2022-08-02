Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ücretleri...
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Burslu) (Hava Ulaştırma Fakültesi)
- Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) (Hava Ulaştırma Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)