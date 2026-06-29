Türk girişimci, İstanbul’da kurduğu Ollang’i global medya pazarına taşıyor

Yapay zeka destekli dil teknolojileri, son yıllarda küresel medya, pazarlama ve kurumsal iletişim sektörlerinde önemli bir dönüşümün merkezinde yer alıyor. Çok dilli içerik üretimi, gerçek zamanlı çeviri, yerelleştirme ve içerik yönetimi süreçlerinde sağladığı hız ve verimlilik sayesinde, şirketlerin farklı pazarlardaki hedef kitlelere daha etkili şekilde ulaşmasına olanak tanıyor. Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri de, Türk girişimci Ebru Yıldırım Gül’ün İstanbul’da kurduğu yapay zeka destekli dil teknolojisi şirketi Ollang oldu. Şirket, global medya ve kurumsal içerik pazarında dikkat çeken bir büyüme hikayesi yazmayı başardı...

Global pazarlarda yerli yapay zeka destekli dil teknolojisi platformu

Şirketin global pazar yolculuğundaki önemli dönüm noktalarından biri, Yıldırım Gül’ün 2023 yılında Endeavor konferansı kapsamında Yunanistan’a yaptığı ziyaret oldu. Yunanistan Başbakanı’nın da konuşma yaptığı etkinlikte, Yıldırım Gül, Netflix Co-CEO’su Ted Sarandos ile aynı Endeavor yemeğinde bir araya geldi.

Ollang, o dönemde henüz bugünkü ölçeğine ulaşmamış olsa da, şirketin içerik, medya, eğitim ve kurumsal şirketlerin global pazarlara daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli açılmasını sağlayan yapay zekâ destekli bir dil teknolojisi platformu kurma vizyonu onu ileriye taşımayı başardı.

Küresel medya endüstrisi için büyük bir potansiyel olarak görüldü

Yıldırım Gül, İstanbul’da başlayan bu fikri Sarandos’a anlattı. Görüşmenin ardından Sarandos, Ollang’in Hollywood ve küresel medya endüstrisi için taşıdığı potansiyeli görerek Yıldırım Gül’ü çevresinden bazı önemli bağlantılarla tanıştırdı. Bu bağlantılar, Ollang’in ABD pazarındaki medya ve eğlence ekosistemine girişinde stratejik bir rol oynadı.

Bugün şirket, yalnızca bir çeviri aracı olarak değil, şirketlerin global büyümesini hızlandıran bir yapay zeka tabanlı dil yürütme katmanı olarak konumlandı. Platform; altyazı, kapalı altyazı, yapay zekâ dublaj, doküman lokalizasyonu ve çok dilli içerik operasyonları alanında kurumsal müşterilere hizmet veriyor.

Ebru Yıldırım Gül’ün hikayesi, Türkiye’den çıkan bir girişimin doğru global ağlar, güçlü ürün vizyonu ve uluslararası pazar ihtiyacını okuyabilme becerisiyle Amerika’ya taşınmasının dikkat çekici örneklerinden biri. İstanbul’da başlayan Ollang, bugün Hollywood’dan kurumsal pazara uzanan daha büyük bir kategori fırsatına dönüşüyor.

Yıldırım Gül’e göre Ollang’in asıl hedefi, şirketlerin dili yalnızca operasyonel bir maliyet olarak görmesini değiştirmek. Ollang, çok dilli içerik üretimini global büyümenin merkezine koyarak lokalizasyonu bir destek fonksiyonu olmaktan çıkarıp gelir, dağıtım ve pazar genişleme motoruna dönüştürmeyi amaçlıyor.

Halkın Seçimi ödülüne layık görüldü

Gül, daha önce 2024 yılında The Webby Ödülleri’nde, 70’ten fazla ülkede yapılan 13 binin üzerindeki başvuru arasından “ Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin En İyi Kullanımı” kategorisinde Halkın Seçimi ödülünü kazandı. Webby Ödülleri, New York Times’ta da internetin en yüksek onuru olarak tanımlanmaktadır. Yıldırım Gül ayrıca, 2022 yılında da Mena’da 70’ten fazla girişimcinin katıldığı London Business School startup yarışmasında da birincilik elde etmişti.

Bu yönüyle Ollang’ı kuran Ebru Yıldırım Gül’ün hikayesi yalnızca bir Türk girişimcinin global pazara açılma yolculuğu değil; aynı zamanda yapay zekanın medya, eğitim, kurumsal iletişim ve global pazarlama alanlarında nasıl yeni bir altyapı katmanı oluşturduğunu gösteren daha büyük bir dönüşüm hikayesi.