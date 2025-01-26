Türk Eyeri nedir? Türk Eyeri beyinde hangi kısımda bulunur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kafatasında beyindeki hipofiz bezini de barınıran çukur kısma tıpta verilen Latince adın Türkçesi hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KAFATASINDA BEYİNDEKİ HİPOFİZ BEZİNİ DE BARINIRAN ÇUKUR KISMA TIPTA VERİLEN LATİNCE ADIN TÜRKÇESİ HANGİSİDİR?

A: Moğol Kalkanı

B: Çin Hendeği

C: Türk Eyeri

D: Japon Kılıcı

Cevap : Türk Eyeri