"Türk Escobar" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 24 yıl hapis cezası bulunan Çetinkaya, kırmızı bültenle aranırken Nisan 2023'te İstanbul Sarıyer'de yakalanmıştı. Çetinkaya'nın ölümü ile geride sırları kaldı. Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü?

TÜRK ESCOBAR KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Çetinkaya, "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle arandığı sırada İstanbul'da yakalanarak, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Çetinkaya'nın ölümüyle birlikte geride sırları kaldı.

Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. 1980 darbesi sonrasında "arananlar" listesine giren Çetinkaya, darbe döneminin etkisiyle genç yaşta suç dünyasına adım attı ve hayatının geri kalanını suçla iç içe geçirdi.

1989 yılında Silivri'deki bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanarak tutuklanan Çetinkaya, 6 ay sonra serbest bırakıldı. 2000 yılında "Matador" adı verilen operasyonla yeniden yakalandı ve cezaevine kondu. 2003'te tahliye edilen Çetinkaya, 2012'de sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tekrar serbest bırakıldı.

Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.