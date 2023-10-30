Tureks Turunç Madencilik'in halka arzı ne zaman gerçekleşecek, eşitlik mi yoksa oranlı mı olacak? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri bekleniyor. Peki, Tureks Turunç Madencilik katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Marble Systems - Tureks Turunç Madencilik Halka arz haberleri! İşte detaylar…

Tureks Turunç Madencilik katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Marble Systems - Tureks Turunç Madencilik Halka arz haberler

Tureks Turunç Madencilik halka arzında hisse kodu, hisse fiyatı, toplam büyüklük ve pay dağıtım şekli önemli konular arasında yer alıyor. Talepler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak ve ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Tureks Turunç Madencilik katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? Marble Systems - Tureks Turunç Madencilik Halka arz haberleri! Detaylar haberimizdedir…

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Genel anlamda madencilik faaliyetleri katılım endeksine uygun olsa da, Tureks Turunç Madencilik onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT VERİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Tureks Turunç Madencilik halka arzının hisse fiyatı, kodu ve talep toplama tarihleri şuan gündemde önemli bir yer tutuyor. Yatırımcılar son dönemde genellikle borsaya ilgi gösterirken, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. yakında halka arz edilecek. SPK'nın onayı sonrası önümüzdeki günlerde halka arz tarihinin kesinleşmesi bekleniyor.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arzın fiyatı 10,97 Türk Lirasıdır ve toplam pay sayısı 58,976,404 adettir.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.%21.26 halka arz açıklığına sahipken, pay dağıtım şekli eşittir. Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 58.976.404 TL nominal değerli payların tamamını 'eşit dağıtım yöntemiyle' dağıtılması planlanıyor.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK TALEP TOPLAMA NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

SPK tarafından duyurusu yapılan son halka arz olan MARBL'ın henüz talep toplama tarihleri belli olmadı.