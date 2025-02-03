Turabi olayı nedir? Turabi şarkısı Türkçe sözleri

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, yayınladığı 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce şarkıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkının sözleri, kadınlara yönelik cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle tepkilere neden olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelen tepkilerin ardından şarkının toplumsal değerlerle bağdaşmadığını ve kadınları küçümseyici ifadeler barındırdığını belirterek, içeriğe erişim engeli getirilmesi için harekete geçti.

TURABİ'NİN ŞARKISI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunurken şarkının yayınlandığı andan itibaren YouTube'da 3 günde 1 milyon izlenme alması da dikkatlerden kaçmadı.

Turabi şarkısı yayın engeli

Turabi Survivor