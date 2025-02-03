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Turabi olayı nedir? Turabi şarkısı Türkçe sözleri

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, kısa süre önce yayınladığı 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce şarkısıyla gündeme oturdu. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle geniş çapta eleştiri toplayan şarkının sözleri, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Peki, Turabi olayı nedir? Turabi şarkısı yayından kaldırıldı mı? İşte, merak edilenler…

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, yayınladığı 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce şarkıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkının sözleri, kadınlara yönelik cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle tepkilere neden olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelen tepkilerin ardından şarkının toplumsal değerlerle bağdaşmadığını ve kadınları küçümseyici ifadeler barındırdığını belirterek, içeriğe erişim engeli getirilmesi için harekete geçti.

TURABİ'NİN ŞARKISI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunurken şarkının yayınlandığı andan itibaren YouTube'da 3 günde 1 milyon izlenme alması da dikkatlerden kaçmadı.

Turabi olayı nedir? Turabi şarkısı Türkçe sözleriTurabi şarkısı yayın engeli

Turabi olayı nedir? Turabi şarkısı Türkçe sözleriTurabi Survivor

Turabi olayı nedir? Turabi şarkısı Türkçe sözleri
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