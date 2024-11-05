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TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir?

TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir?
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TÜPRAŞ'ta patlama meydana geldi. Türkiye'nin en büyük rafinerisi olan TÜPRAŞ'ta büyük bir patlama meydana geldi. TÜPRAŞ patlamasının nasıl olduğu ve son durum hakkında detaylar henüz netleşmedi. TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? sorusuna yanıt aranıyor. TÜPRAŞ patlamasında ölü veya yaralı var mı sorusu gündeme geliyor. TÜPRAŞ patlamasında son durum ne?

TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. TÜPRAŞ patlamasında ölü veya yaralı var mı sorusu gündeme gelirken TÜPRAŞ patlarsa ne olur ve TÜPRAŞ nerede olduğu merak ediliyor. TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

TÜPRAŞ'TA PATLAMASINDA SON DURUM NEDİR?

İzmit'teki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede hissedilirken patlama sonrasında bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir?

TÜPRAŞ'TA PATLAMASI NASIL OLDU?

Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken Değirmendere'den de hissedilen patlamaya dair ayrıntılara henüz ulaşılamadı. Birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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