TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir?

TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. TÜPRAŞ patlamasında ölü veya yaralı var mı sorusu gündeme gelirken TÜPRAŞ patlarsa ne olur ve TÜPRAŞ nerede olduğu merak ediliyor. TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

TÜPRAŞ'TA PATLAMASINDA SON DURUM NEDİR?

İzmit'teki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Sarsıntı birçok ilçede hissedilirken patlama sonrasında bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İzmit'te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

TÜPRAŞ'TA PATLAMASI NASIL OLDU?

Gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülürken Değirmendere'den de hissedilen patlamaya dair ayrıntılara henüz ulaşılamadı. Birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.