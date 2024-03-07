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Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli?

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Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı olan Tuncer Kaplan hakkında merak edilenler bu haberde.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Beypazarı Belediye Başkan adayı ise Tuncer Kaplan oldu. Vatandaşlar, Tuncer Kaplan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Beypazarı Belediye Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli?

TUNCER KAPLAN KİMDİR?

  • 1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
  • Özel sektörde 10 yıl süre ile Genel Koordinatörlük görevi yapan Tuncer Kaplan, 2009-2014 Yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.
  • Tuncer Kaplan 1993 yılında siyasete atılmış, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.1998 yılında Fazilet Partisi İlçe teşkilatında kurucu olarak bulunmuş ve teşkilatının Başkanlık görevini üstlenmiştir. Ak Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra, 2006 yılında Ak Parti ilçe başkanı seçilmiştir.
  • 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan, %52 oy' alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Tuncer Kaplan Beypazarı AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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