Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Tunceli Belediyesi hangi parti ve kim? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak neden ceza aldı ve kaç yıl hapiste yatacak soruları araştırılıyor. Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

TUNCELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Cevdet Konak %40,22 oy oranıyla Tunceli Belediye Başkanı seçildi.

CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Ağzunik köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Hozat'ta tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cevdet Konak

CEVDET KONAK NEDEN CEZA ALDI?

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Konak, tutuklanmazken yurt dışı yasağı getirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın seçim sürecinde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında "Terör örgütü üyeliği" üyeliğiyle açılan davanın duruşması, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Konak'ın katılmadığı duruşmada mahkeme, Konak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında tutuklama yapılmayan Konak için yurt dışı çıkış yasağı getirildi.