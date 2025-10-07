Tümay Karakaya kimdir? Benim Sakin Dünyam sunucusu Tümay Karakaya kaç yaşında, nereli?

Doğal yaşam, sadelik ve ilham veren hikâyeler denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Tümay Karakaya, hem sosyal medyada hem de televizyon ekranlarında dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan "Benim Sakin Dünyam" adlı programla birlikte daha geniş kitlelere ulaşan Karakaya, sade yaşam tarzı, doğayla iç içe hayatı ve içten anlatımıyla büyük beğeni topluyor. Tümay Karakaya ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜMAY KARAKAYA KİMDİR?

Tümay Karakaya, büyük şehir hayatını geride bırakarak doğayla iç içe sade bir yaşamı tercih eden, sosyal medya içerik üreticisi ve televizyon programcısıdır. İzmir doğumlu olan Karakaya, köklerini Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na dayandırır.

Kurumsal kariyerini bırakarak Gökçeada'ya yerleşmiş ve burada doğal yaşamı, sürdürülebilir üretimi, sade hayatı anlatan içerikler üretmeye başlamıştır. TRT Belgesel'de yayımlanan "Benim Sakin Dünyam" adlı programın sunuculuğunu yaparak geniş kitlelere ulaşmıştır.

TÜMAY KARAKAYA KAÇ YAŞINDA?

Tümay Karakaya'nın doğum yılı tam olarak bilinmemekle birlikte, sosyal medya paylaşımları ve eğitim geçmişine dayanarak 1988-1989 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Bu da onu 2025 yılı itibarıyla 36-37 yaşlarında yapmaktadır.

TÜMAY KARAKAYA NERELİ?

Tümay Karakaya, İzmir doğumludur. Ailesinin kökenleri ise Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na dayanmaktadır. Bu Ege kökeni ve deniz kültürü, onun doğaya olan ilgisini ve yaşam tarzı tercihlerini derinden etkilemiştir. Şu anda ise Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Gökçeada'da yaşamaktadır.

TÜMAY KARAKAYA'NIN KARİYERİ

Başlangıçta bankacılık sektöründe yatırım danışmanı olarak çalışan Karakaya, bu kurumsal hayattan sıkılarak daha özgür ve içten bir yaşam arayışına girdi. Sosyal medya platformlarında, özellikle Instagram ve YouTube'da sade yaşam, doğayla uyumlu üretim ve doğal hayat üzerine içerikler üretmeye başladı.

Bu özgün ve samimi paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Daha sonra TRT Belgesel'de "Benim Sakin Dünyam" programının sunuculuğunu üstlenerek televizyon kariyerine adım attı. Programda Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sakin yaşam tarzlarını ve doğal üretimleri anlatıyor.

TÜMAY KARAKAYA EVLİ Mİ?

Tümay Karakaya evlidir. Eşiyle İstanbul'da tanışmış ve evliliklerinin ardından birlikte şehir hayatını geride bırakıp Gökçeada'ya taşınmışlardır. Sosyal medyada aile hayatlarını detaylı paylaşmasalar da, sade ve uyumlu bir evlilik yaşadıkları bilinmektedir.