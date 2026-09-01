TÜBİTAK 660 Personel Alacak: Başvurular Başladı

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilmek üzere 660 personel alınacak.

Alım yapılacak pozisyonlar arasında AR-GE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi yer alıyor.

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılacak. Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi başvuruları ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesinden alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi