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TÜBİTAK 660 Personel Alacak: Başvurular Başladı

TÜBİTAK 660 Personel Alacak: Başvurular Başladı
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TÜBİTAK, Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 660 personel alımı yapacağını duyurdu. AR-GE personeli, uzman, uzman yardımcısı, teknisyen, avukat, memur ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular, ilanlara göre 22 Eylül ve 7 Eylül tarihlerine kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi ve Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilmek üzere 660 personel alınacak.

Alım yapılacak pozisyonlar arasında AR-GE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi yer alıyor.

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi üzerinden yapılacak. Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi başvuruları ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesinden alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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