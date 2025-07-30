Tsunami alarmı verilen ülkeler hangileri? Kamçatka depremi sonrası tsunami riski olan ülkeler!

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, dünya genelinde büyük bir endişeye neden oldu. Depremin ardından birçok ülkeye tsunami alarmı verildi ve acil tahliyeler başladı. Amerika kıtasının doğu kıyılarından Japonya'ya, Çin'den Peru ve Şili'ye kadar geniş bir coğrafyada tsunami tehdidi bulunuyor. Peki, Tsunami alarmı verilen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

TSUNAMİ ALARMI VERİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Türkiye saatiyle 02.25'te meydana gelen depremin merkez üssünün Kamçatka Yarımadası açıkları olduğunu ve 19 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Bu büyüklükteki bir deprem sonrası tsunami riski oldukça yüksek olarak değerlendirildi.

Depremin ardından başta Rusya, Japonya, Çin, ABD, Kanada, Şili, Peru, Meksika, Kolombiya, Kosta Rika ve Ekvador olmak üzere 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı. Ayrıca Pasifik Adaları da risk altında bulunuyor. Özellikle Kamçatka, Japonya ve Hawaii kıyılarına ilk tsunami dalgalarının ulaştığı rapor edilirken, dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği açıklandı. Fukuşima Nükleer Santrali dahil birçok tesis güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

HAWAII KIYILARINA TAHLİYE EMRİ

ABD'de de tsunami alarmı devreye girdi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri için uyarılar yapıldı. ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.