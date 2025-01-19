ABD tarihinin en dikkat çeken başkanlık seçimlerinden sonra, Donald Trump bir kez daha Başkanlık yemini etmeye hazırlanıyor. Tören, Kongre Binası'nda düzenlenecek ve hava koşulları nedeniyle özel önlemler alınacak. "Trump yemin töreni saat kaçta?" sorusu, meraklıların sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Trump yemin töreni saat kaçta?

YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Trump'ın yemin töreni 20 Ocak 2025 saat 12:00 (TSİ 20:00) olarak açıklandı. Bu tarihi tören, ABD Başkanlığı'nın sembolik gücünü yansıtan önemli bir etkinlik olarak dünya genelinde izlenecek.

TRUMP YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?

ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın yöneteceği yemin töreni, Washington saati ile 12'de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. Hava koşullarının aşırı soğuk olması nedeniyle, törenin Kongre Binası'nın dış merdivenleri yerine iç mekânda, Rotunda'da yapılması planlanıyor.

TRUMP YEMİN TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tören, ABC, NBC, CNN, CBS, C-SPAN, Fox News, MSNBC ve PBS gibi birçok haber kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.