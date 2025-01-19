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Trump yemin töreni saat kaçta?

Trump yemin töreni saat kaçta?
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Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni merakla bekleniyor. Trump'ın başkanlık görevine başlayacağı bu önemli etkinlik, dünya genelinde canlı olarak yayınlanacak.

ABD tarihinin en dikkat çeken başkanlık seçimlerinden sonra, Donald Trump bir kez daha Başkanlık yemini etmeye hazırlanıyor. Tören, Kongre Binası'nda düzenlenecek ve hava koşulları nedeniyle özel önlemler alınacak. "Trump yemin töreni saat kaçta?" sorusu, meraklıların sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Trump yemin töreni saat kaçta?

YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Trump'ın yemin töreni 20 Ocak 2025 saat 12:00 (TSİ 20:00) olarak açıklandı. Bu tarihi tören, ABD Başkanlığı'nın sembolik gücünü yansıtan önemli bir etkinlik olarak dünya genelinde izlenecek.

TRUMP YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?

ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın yöneteceği yemin töreni, Washington saati ile 12'de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. Hava koşullarının aşırı soğuk olması nedeniyle, törenin Kongre Binası'nın dış merdivenleri yerine iç mekânda, Rotunda'da yapılması planlanıyor.

Trump yemin töreni saat kaçta?

TRUMP YEMİN TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tören, ABC, NBC, CNN, CBS, C-SPAN, Fox News, MSNBC ve PBS gibi birçok haber kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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